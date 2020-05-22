Araştırma: Sıtma ilacı Covid-19 hastalarının ölüm riskini artırıyor

Sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin ve klorokin tedavisi uygulanan Covid-19’un ağır seyrettiği hastalarda, hayatını kaybetme veya ciddi kalp aritmisi yaşama olasılığının daha yüksek olduğu yeni bir araştırmayla ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada aralık ve nisan ortası tarihleri arasında 671 farklı hastanede tedvi gören 96 binin üzerinde Covid-19 hastası incelendi.

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Yaklaşık 15 bin hastaya hidroksiklorokin ya da klorokin tedavisi veya bu ilaçlardan biriyle beraber antibiyotik kullanılan bir tedavi uygulandı.

Dört farklı tedavi grubunda da ölüm risknin daha fazla olduğu görüldü. Kontrol grubundaki hastalarda yaklaşık her 11 hastada biri hayatını kaybederken, hidroksiklorokin ya da klorokinle tedavi edilen hastalarda bu oran yaklaşık altı hastada birdi. Klorokin ve antibiyotik tedavisinde ölüm oranı yaklaşık beş hastada bir, antibiyotik eşliğinde hidroksiklorokin tedavisinde ise oran yaklaşık dört hastada bir olarak gözlemlendi.

Araştırmacılar ayrıca bu dört tedaviden herhangi biri uygulanan hastalarda ciddi kalp aritmisi geliştiğini belirtti. Bu hastaların oranı yüzde 8’le en yüksek antibiyotik eşliğinde hidroksiklorokin tedavisi uygulanan gruptaydı. Kontrol grubunda ise aynı oran yalnızca yüzde 0.3’tü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın defalarca Covid-19 için kullanılmasını önerdiği, son olarak kendisinin de önleyici amaçla kullandığını açıkladığı ilaç hidroksiklorokinin corona virüsü tedavisinde etkinliği üzerine araştırmalar ve tartışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Covid-19 rehberinde söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılması tavsiye ediliyor.