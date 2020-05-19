Araştırma: Her 10 gençten altısı yurt dışında yaşamak istiyor

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) raporu, genç nüfusun büyük çoğunluğunun Türkiye’den gitmek istediğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

SODEV, 12 kentte 15-25 yaşlarındaki 600 gençle görüşerek ‘Türkiye’nin Gençliği Araştırması’ raporunu hazırladı. Katılımcıların yüzde 48.7’sini kadın, yüzde 51.3’ünü erkeler oluşturdu. Yüzde 44.5’i 15-19, yüzde 55.5’i de 20-25 yaş grubundan.

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Katılımcıların yüzde 61.7’si öğrenci olduğunu belirtirken, çalışanların oranı yüzde 19. İş arayan mezunlar yüzde 9, iş aramaktan vazgeçen mezunların orası ise yüzde 7.3.

Gençler ailesinden bağımsız değil

Katılımcıların yüzde 70’e yakını, ailesinden ekonomik bağımsızlığını kazanmadığını söyledi. Bu oran HDP’lilerde yüzde 82’ye kadar çıkarken, MHP’lilerde yüzde 57.1’e kadar düştü.

İfade özgürlüğü önemli

Kendilerinin ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edilebilmesi, gençler için sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 68’le en çok önemli gördükleri hakların başında geliyor.

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Gençlerin önem sırasında daha sonra milli değerler geliyor. Çok para kazanmak, dini değerlerinden sonra dördüncü sırada.

Yurt dışına gitmek istiyorlar

Rapora göre katılımcıların yüzde 62.5’i, imkanı bulunsa yurt dışında yaşamak istediğini belirtti. CHP’lilerin yüzde 74.4’ü, başka ülkelerde yaşamak isterken, AKP’lilerde bu oran yüzde 47.3 olarak ölçüldü. MHP’lilerin yüzde 68.6’sının Türkiye’den gitmek istemesi dikkat çekti.

İsviçre, Arabistan ve Kore’ye tercih edildi

Katılımcıların yüzde 72.2’si, yarı yarıya daha az para kazanma şartı olmasına rağmen Suudi Arabistan yerine İsviçre’de yaşamayı tercih edeceğini söyledi.

İsviçre’yi Kuzey Kore’ye tercih edenlerin oranı ise yüzde 64.3 olarak kayda geçti.

Gençlerin üniversiteye inancı yok

Katılımcıların yüzde 27.8’si, Türkiye’deki üniversitelerin iş bulma için öğrencilere yeterli donanımı sağlamadığını düşünüyor. Bu düşünceye açık ara farkla en çok HDP’liler katılıyor.

Sosyal medya sorusu

Gençlerin yüzde 10.5’i sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade edemediğini, yüzde 23.5’i ise özgürlüğünün olduğunu söylüyor. AKP’lilerin yüzde 31.1’inin fikirlerini özgürce ifade edebildiğini söylemesi genel ortalamayı da yükseltmiş. CHP’lilerde ise bu oran yüzde 17.1.

Instagram açık ara önde

Katılımcıların büyük çoğunluğu Instagram kullandığını söylerken, Twitter ve Facebook kullananların oranı da azımsanmayacak kadar yüksek.