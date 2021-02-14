Araştırma: 10 sağlıkçıdan yedisi en az bir kez şiddete maruz kaldı

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın araştırmasında, sağlık çalışanlarının yüzde 67’sinin görevi esnasında en az bir kez şiddete maruz kaldığı sonucu çıktı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın finanse ettiği ‘Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi’ kapsamında, sendika tarafından Türkiye genelinde araştırma yapıldı.

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8 bin 1 kişi katıldı

Ağustos-Ekim 2020 arasında yapılan araştırmaya 8 bin 1 sağlık çalışanı katıldı. Sonuçlara göre araştırmaya katılanların yüzde 67’si görevi esnasında en az bir kez şiddetin bir türüne uğradı. Sözel şiddet ilk sırada geliyor. Onu psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet izliyor.

Fiziksel şiddete maruz kaldığını beyan eden sağlık çalışanlarının yüzde 76.6’sı hasta yakınlarından şiddet gördüğünü söyledi. En fazla şiddete uğrayan sağlık çalışanları acil tıp teknisyenleri, tıbbi sekreterler, hasta bakım elemanları, tıbbi dokümantasyon görevlileri, güvenlik görevlileri, hemşireler ve ambulans şoförleri.

Katılımcıların büyük bölümü şiddete pazartesi günü maruz kaldı, gece saatlerinde de şiddet olayları arttı.

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Sağlık çalışanlarının yüzde 69.7’si şiddet olaylarını olağan karşılamaya başladıklarını ifade etti; yüzde 30.3’ü hiçbir koşulda olağan bulmadıklarını belirtti.

Yüzde 84’ü sürekli endişeli

Şiddet gören sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü sürekli endişe, korku ve tetikte olma durumu yaşadıklarını, bunun da iş verimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 87.5’i sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenebileceği görüşünde.



Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, şiddetin tüm sağlık çalışanları ve sağlık iş yeri çalışanlarının ortak sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Şiddet, sağlık kurumlarında işçi ya da memur kadrosu fark etmeden tüm çalışanların can güvenliğini tehlikeye sokan ve çalışma verimini düşüren önemli bir sorun. Bu sorunun çözümü için detaylı bir araştırmaya ihtiyaç vardı. Yaptığımız araştrma bugüne kadar bu konuda yapılan en büyük araştırmalardan biri oldu.

‘Sonuçlar dikkate alınsın’

Yetkililerden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin vahametini ortaya koyan bu araştırmayı dikkate almalarını istiyoruz. Sendika olarak bizim önceliğimiz, üyelerimizin ve tüm sağlık iş yeri çalışanlarının can güvenliğine ve uygun çalışma koşullarına sahip olması.”