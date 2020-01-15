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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da ‘kredi dolandırıcısı’ beş kişi tutuklandı

Ankara’da bankalardan kredi alamayan kişileri kredi vaadiyle kandırarak kendilerine borçlandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden beşi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri, otobüs duraklarında, sokaklarda ve sosyal medyada bulunan ilanlarla kandırdığı tespit edilen şüpheliler, çıkmayacak kredi için başvuruda bulunan mağdurlara, ilk şart kapora ve komisyon vermesi gerektiğini söyleyerek yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan şüpheliler, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

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‘Nişanım atıldı’

Kredi dolandırıcılığı mağdurlarından Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Şahıslara ilk iş 2 bin lira kapora ödediğini söyleyen Güzel, “Verdiğim parayı, kredi çıkmıyor denilerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı. dedi.

‘Emekli maaşımdan 40 bin lira kesildi’

50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2 bin 300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira para kesildiğini söyledi.

Dolandırıcılar yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

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Söz konusu 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından ‘suç işlemek için örgüt kurma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden beşi mahkemece tutuklanırken, beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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