Ankara Üniversitesi’nde pankart kavgası: Üç öğrenci yaralı, iki gözaltı

Ankara Üniversitesi’nde öğrenciler arasında pankart kavgası çıktı.

Üniversitenin Cebeci yerleşkesine gelen bir grup, ‘Öcalan’a idam, büyük Türkiye’ pankartı açtı. Bu sırada başka bir öğrenci grubu da pankarta müdahale etmek istedi.

Pankart açan grubun bozkurt işareti yaparak “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Apo’nun p..leri yıldıramaz bizleri” diye bağırmasının ardından öğrenciler arasında çıkan kavgada gruplar birbirlerine tahta merdiven, taş ve duba fırlattı.

Kavgada üç kişi yaralanırken, iki kişi gözaltına alındı.

Evrensel, pankartı asan ve öğrenci oldukları belirtilen grubun çevredeki öğrencilerin fotoğraflarını çektiğini, öğrencilerin de buna tepki göstermesi sonucu sözlü tartışma çıktığını bildirdi. Gazete dört öğrencinin de yaralandığını yazdı.