Amazon ‘corona’ talebini karşılayabilmek için 100 bin personel alacak

ABD’li e-ticaret şirketi Amazon corona virüsü salgını nedeniyle online alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD’de 100 bin yeni depo ve teslimat ağı personeli alacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Müşteriler karantina veya ürün kıtlığı korkusuyla rafları tamamen boşaltırken, perakendeciler yiyecek ve hijyenik ürünleri stokta tutmak için yarış halinde ve iş veya teslimat için çalışanları hazır bulunduruyor.

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Amazon gibi ABD süpermarket zincirleri Albertsons ile Kroger, yoğun bölümlere personel sağlamak ve online siparişleri karşılamak için yeni personel aldı.

Büyük nakliye şirketi United Parcel Service de ticari faaliyetlerde hükümetin artan kısıtlamalarına rağmen kamyon taşımacılığının ve hava teslimatlarının devam edeceğini açıkladı.

Küresel olarak 7 binden fazla ölüme yol açan ve insanların kitlesel olarak tecrit altında kalmasına neden olan salgın, Amazon’da stokların tükenmesine ve bazı teslimatların normalden daha uzun sürmesine neden oldu.

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Amazon’un çalışan sayısı mevsimsel olarak dalgalanıyor ve son zamanlarda 798 bin tam ve yarı zamanlı çalışan ile tatil döneminde zirveye ulaşıyor. Amazon’un 100 bin kişi daha işe aldıktan sonra kaç kişiyi istihdam edeceği belli değil.