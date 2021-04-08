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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Son sözü yine Atiba söyledi; bana ayak uydurun, şampiyon olalım!

Welinton-Vida-Ersin geri üçlüsü zaten bir süredir Beşiktaş’ın Atiba ve Josef ile beraber en istikrarlı katkı sağlayan oyuncuları. N’Sakala da eski takımı karşısında uzun süredir en iyi maçını oynadı. Cenk Tosun’un fırsatçılığını tam zamanında konuşturduğu ilk golde Atiba’nın kafayla sıyırma asisti çok iyiydi, geldiğinden beri Türkiye’de bu işi Gökhan Gönül ile beraber en iyi beceren isim. İkinci gol tam bir Ghezzal sol ayak virtüözlüğü sonucu: Ghezzal’ın sol ayağı kas, kemik, ilik dışında kadifeden de oluşuyorcasına teknik yumuşaklığa sahip. Son sözü yine Atiba, N’Koudou’ya yaptığı zamanlama harikası asistle söyledi: Bana ayak uydurun, şampiyon olalım!

Ali Ece’nin yazısı

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