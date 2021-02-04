Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun’a ait çıktı

Ankara’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneğinin, sevgilisi Ümitcan Uygun’a ait olduğu belirlendi.

Uygun, daha sonra başka bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

‘Aleyna Çakır’ adıyla da bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde iple asılmış şekilde ölü bulunmuştu. Esen’e daha önce şiddet uyguladığı görüntüler çıkan Uygun, Ankara başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Reklam

Ankara Adli Tıp Kurumu’nun raporunda Esen’in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulunmasının ardından savcılık, ayrıntılı rapor için dosyayı İstanbul’a göndermişti.

Ayrıntılı inceleme

DHA’dan Nursima Özonur’un haberine göre İstanbul Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporunda, Esen’de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğunu belirledi.

Raporda, Esen’in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi.

Reklam

‘Asılma dışında ölüme delil bulunamadı’

İncelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkolün de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Esen’in, zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı ve ölümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Uygun’dan yeniden DNA

Rapor sonrası Ankara başsavcılığı, Esen’in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun’dan DNA örneği alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda Uygun’dan cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı. DNA örneği, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’ne gönderildi.

İncelemede, Esen’den çıkan sperm ve dokuların Uygun’a ait olduğu belirlendi. Rapor savcılığa gönderildi.