Akşener, Bahçeli’ye yüklendi: Mevzu vatanın değil koltuğun bekası

Anayasa referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışan eski MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener, anayasa değişikliğinde AKP-MHP ortaklığıyla ilgili, “Sayın Bahçeli’nin başkanlıkla ilgili teklifinin arkasında koltuğunun bekası olduğuna inanıyorum” dedi.

Medyascope TV’de Ruşen Çakır’a konuşan Akşener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin oy oranları hakkında tespitlerde bulundu.

Kararsızların ‘Hayır’ demeye korktuğunu savunan Akşener şunları söyledi: “Burada en net olan ‘Hayır’cılar. ‘Hayır’ı demekten korkmuyor o kesim. ‘Evet’çiler kesinlikle argüman ve gerekçe ortaya koyamıyor. Yüzde 30’luk net bir ‘Evet’çi takım var Türkiye’de. Sonrasında ben kararsızım diyenlerin, iddia ediyorum, yüzde 80’i 90’ı, ‘Hayır’ diyecek sandığa gittiğinde. Onlar korkuyor, ‘Hayır’ demek risk işi. Bir bakıyorsunuz kimliklerine, lise ve üniversite mezunu, genel olarak devlet memuru, veya önemli bir şirkette çalışıyor. İşlerinden, aşlarından olmaktan korkuyorlar.”

‘Bahçeli’nin başkanlık teklifinin arkasında koltuğunun bekası var’

Temmuz ayında yaptırdığı anketlere değinen Akşener, “Yaptırdığım araştırmada 8 puan AKP’den oy kaymıştı. Bunların hangi profil olduğuna baktığımızda merkez sağ seçmeninin olduğunu görmüştük. Niçin karartma uygulanıyorun cevabı burada” diye konuştu.

Akşener, AKP’yle işbirliğine gerekçe olarak Bahçeli’nin öne sürdüğü Türkiye’nin ‘beka sorunu’nun kendi koltuğuyla ilgili olduğunu savundu: “Sayın Bahçeli’nin başkanlıkla ilgili teklifinin arkasında Türk milletinin ve Türk vatanının bekası diye bir kavramın olmadığına inanıyorum. Koltuğunun bekası olduğuna inanıyorum. ‘Benim koltuğumu koru yazıhanem kurtulsun. Başkanlığı da size getireyim’ diye bir mantığın üzerinden gittiğini inanıyorum. Çünkü başlangıçta, sayın cumhurbaşkanının fiili durumunun Türkiye’ye zarar verdiğini, bu fiile duruma bir hukuki kılıf olması gerektiğini gerekçe olarak söylemişti. Bu gerekçeyi kimse geçerli görmeyince, şimdi birdenbire bir ‘beka sorunu’ ortaya çıktı. FETÖ ve PKK terör örgütüyle de mücadele edildiği bir dönemde bu ‘beka sorunu’ neye göre çıkmıştır, açıklaması gerekiyor.”