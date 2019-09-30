AKP’li vekilin evinde ölü bulunan kadınla ilgili CHP’den soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüpheleri Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: Twitter

Ünal’ın evinde bir yıldır çalışan Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

Kadıgil, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Kadirova’nın ölümüyle ilgili çok ciddi iddiaların söz konusu olduğunu, ölünün bir iktidar partisi milletvekilinin evinde gerçekleşmesinin kamuoyunda, iddiaların hakkıyla araştırılmayacağı ve gerçeklerin üzerinin kapatılacağı yönünde bir şüphe oluşturduğunun altını çizdi.

CHP’li vekil önergesinde şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada ve basın yayın organlarında sıklıkla ilgi olayın intihar değil cinayet olabileceği şüpheleri dillendirilmiş, intihar iddiasının kabulü halinde ise taciz nedeni ile genç kadının intihara sürüklenmiş olabileceği ihtimali bizzat Kadirova’nın yakınları tarafından alenen kamuoyu ile paylaşılmıştır. Olayın her yönüyle eksiksiz şekilde araştırılması ve kamuoyunun gelişmelerden eksiksiz ve sansürsüz şekilde bilgilendirilmesi, gerek kamu vicdanının rahatlatılması gerekse de iddialara konu kimselerin şeref ve haysiyetlerinin korunması bakımından büyük önem taşımaktadır.”