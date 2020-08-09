AKP’li vekilin bir ayda sekiz kez ‘corona’ testi yaptırmasına TTB’den tepki

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, bir ayda sekiz ‘corona’ testi yaptırdığını ve sonuncusunun pozitif çıktığını duyurdu. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Bir milletvekiline 1 ayda sekiz test kabul edilemez, bu bir skandaldır” dedi.

Fotoğraf: DHA

TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, “Günlük test sayıları risk faktörlerine göre mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis’te çalışanlara mı yapıldığını açıklanmalı. Meclis’te çalışan bir milletvekiline haftada 2 kez testin hangi mantıkla, hangi bilimsel veriyle yapıldığının açıklamasını istiyoruz” dedi.

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