AKP, ‘vekil transferi’ni engellemek için kanuna sıcak bakmıyor

AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘vekil transferi’ni önlemek için kanun teklifi önerisine olumlu bakmadı.

Fotoğraf: DHA/Arşiv

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, “Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok” dedi.

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İsmi açıklanmayan bir yönetici ise Bahçeli’ye kişisel olarak katıldığını ancak bunun için yasaya gerek olmadığını ifade etti.

“Siyasi ahlak kanunla olmaz” diyen yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasi ahlak dediğiniz insanın içinde, ruhunda olması gereken bir şeydir. Onu kanunla nasıl düzenleyebilirsiniz ki? Bunun da tartışmadan çıkarılması gerekir. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile ilgili de geçmişten gelen hazırlıklarımız düşüncelerimiz var ama şu aşamada söz konusu değil.”

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti

AKP’nin o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından YSK İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti. CHP’li vekiller de partilerine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.

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Kılıçdaroğlu, ‘olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini’ söylememişti. Bahçeli ise bunu önlemek için yasa istemişti.