Akaryakıt istasyonlarında dönüşüm: 6 bin elektrik şarj istasyonu yolda

6 bin akaryakıt istasyon, elektrik şarj üniteleri de bulunan yeni nesil istasyonlara dönüştürülecek.

Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin dışında sınırsız internet de bulunacak. Dönüşümün maliyeti 6 milyar dolar olacak.

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Dünya’nın haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, “İstasyon tanımını değiştirmek ve bu işi fosil yakıttan kurtarmak istiyoruz. Çünkü fosil yakıtlar 10 yıllık dilimden sonra yerini diğer enerji türlerine bırakacak. CNG mesela şu anda ağır taşıtlarda kullanılmaya başlandı. İstanbul’dan Akdeniz’e kadar olan güzergahta 300- 350 km’lik aralıklarla kuruluyor” dedi.

Yeni nesil akaryakıt istasyonların aynı zamanda LPG, LNG, CNG ve elektrik şarj istasyonları olacağını belirten Aktaş, burada şarj sürelerinin 45-50 dakika olacağını kaydetti.

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EPGİS) başkanı, elektrikte kooperatifleşmenin başladığını anlattı: “Kooperatif şeklinde toplandığınızda kendi içinizde enerji üretip satabiliyorsunuz. 5 yıl sonra 5-6 bin istasyonun bu dönüşümü yapacağını düşünüyoruz. LPG nasıl benzin pazarını büyük oranda eline geçirdiyse, LPG pazarının yüzde 50’sinin de şarja döneceğini öngörüyoruz. LPG’yi kullanan kesim ucuzu tercih eden kesim ve bunlar şarjı tercih edecektir.”

İstasyon kurma maliyetinin arsa payı hariç 500 bin dolar olduğunu söyleyen Aktaş, yeni nesil istasyonların da 1 milyon dolara mal olacağını kaydetti.

Yeni nesil akaryakıt istasyonlarını ‘Enerji Market’ adıyla tanımlayan EPGİS başkanı, şöyle devam etti: “İçinde kafesi, sınırsız internet noktaları olacak. İstasyonların çatısına fotovoltaik paneller yerleştirilerek doğal enerji kaynaklarımızdan da yararlanılacak. Eğer istasyon hacimlerimizi büyüterek güneş tarlası yaratabilirsek, bu alanlarda şarj istasyonlarında satabileceğimiz enerjiyi üretebiliriz.”