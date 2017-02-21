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Yaramazlara biraz batar!

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

 

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 56.4’ü ‘Hayır,’ yüzde 43.6’sı da ‘Evet’ diyecek.

Fotoğraf: DHA

16-21 Şubat tarihleri arasında, 26 il ve ilçede  4 bin 60 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada partilere göre dağılıma bakıldığında, AKP’ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 66.1’i, MHP’ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 28.2’si referandumda ‘Evet’ diyeceğini söyledi.

CHP’ye oy vereceğini düşünenlerin yüzde 81’i, HDP’ye oy verenlerin de yüzde 74.2’si ise referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini beyan etti. Araştırmada MHP’li seçmenlerin yüzde 51.1’inin ‘Hayır’dan yana olması dikkat çekti.

Yurttaşların “Bugün milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusuna yanıtları ise şöyle oldu: AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8, HDP yüzde 10.7.

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AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 56.4’ü ‘Hayır,’ yüzde 43.6’sı da ‘Evet’ diyecek.

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