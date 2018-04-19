Akademisyen Koray Çalışkan’a hapis: Gerekçe ‘FETÖ propagandası’

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde CHP’nin ‘en büyük’ cumhurbaşkanı adayının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. CHP henüz adayını açıklamış değil. Tezcan şöyle konuştu: “Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu’dur. Gönlümden geçen isim genel […]