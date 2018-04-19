Akademisyen Koray Çalışkan’a hapis: Gerekçe ‘FETÖ propagandası’

Akademisyen Koray Çalışkan’a ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi.
Çalışkan, Temmuz 2017’de İstanbul’da Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerine yönelik ‘FETÖ operasyonları’nda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
İstanbul başsavcılığı, Çalışkan hakkında sosyal medya hesabından ‘FETÖ/PDY propagandası yapmak‘ suçu kapsamında dava açmıştı.
Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Çalışkan’ı bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.