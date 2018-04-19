Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akademisyen Koray Çalışkan’a hapis: Gerekçe ‘FETÖ propagandası’

Share20
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 20

Akademisyen Koray Çalışkan’a ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

Çalışkan, Temmuz 2017’de İstanbul’da Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerine yönelik ‘FETÖ operasyonları’nda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Reklam

İstanbul başsavcılığı, Çalışkan hakkında sosyal medya hesabından ‘FETÖ/PDY propagandası yapmak‘ suçu kapsamında dava açmıştı.

Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Çalışkan’ı bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Reklam

‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan serbest

Share20
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 20

SON HABERLER

CHP sözcüsü: En büyük adayımız Kılıçdaroğlu

  CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde CHP’nin ‘en büyük’ cumhurbaşkanı adayının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. CHP henüz adayını açıklamış değil. Tezcan şöyle konuştu: “Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu’dur. Gönlümden geçen isim genel […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...