Akademik sansürün adı ‘iletişim eksikliği’ oldu: Koç’taki çalıştay iptal

İki akademisyenin bildirisinin ‘netameli’ bulunarak sansüre uğratıldığı Koç Üniversitesi’ndeki Türkiye ve Latin Amerika’ya dair çalıştay, düzenleyici topluluk tarafından iptal edildi.

Akademisyen Yasemin Yılmaz’ın daha önce çalıştaya kabul edilen ‘Elitlerin Çıkarları ve Medyaya Baskı: Türkiye ve Venezuela Örnekleri’ başlıklı bildirisi, ‘siyaseten netameli’ olduğu gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Bu sansür vakasının ortaya çıkmasından kısa süre sonra akademisyen Orçun Selçuk’un ‘Peru ve Türkiye’de Kendi Kendine Darbeler ve Yürütme Gücünün Ele Geçirilmesi’ başlıklı bildirisinin de aynı gerekçeyle reddedildiği açığa çıkmıştı.

‘Kararı bir kişi verdi’

Diken’in edindiği bilgiye göre bildirilere gelen ret kararı, sadece bir organizatör akademisyen tarafından verildi.

Koç Üniversitesi’nde Türk Politik Ekonomi Topluluğu (TPES) tarafından 20-21 Temmuz’da düzenlenecek çalıştayı organize eden isimler ise Koç Üniversitesi’nden Tim Dorlach ve Sabancı Üniversitesi’nden Oya Yeğen.

Herkes haberdar edilmemiş

‘Akademik sansür’ün sosyal medyada da gündem olmasının ardından açıklama yapan TPES, yaşananları ‘iletişim eksikliği’ diye niteleyerek çalıştayın iptal edildiğini duyurdu.

TPES Yürütme Kurulu ve 2017 Düzenleme Komitesi imzasıyla yayınlanan açıklamada iki bildirinin reddedildiği doğrulanırken, bundan düzenleme komitesinin tüm üyelerinin haberdar edilmediği dile getirildi.

Yaşananların ‘hatalı’ olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “TPES Yürütme Kurulu ve Düzenleme Komitesi Üyeleri arasında yaşanan iletişim eksikliği sebebiyle kurulun tüm üyeleri haberdar edilmeksizin, uzlaşıyla karar alma ve uygulama süreçleri işletilemeden müdahale yöntemiyle uygulamaya geçirilmiş bu kararın hatalı olduğunu kabul ediyoruz. TPES Yürütme Kurulu ve Düzenleme Komitesi üyeleri olarak, bilimsel özgürlüğün korunmasının hepimizin önceliği olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle, bildirisi programdan çıkarılmış olan meslektaşlarımızdan, tüm çalıştay katılımcılarından ve kamuoyundan özür diler, çalıştayın iptal edildiğini bildiririz.”