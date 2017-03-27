‘Akademi biat etmez’: Koç’tan ihraçlara tepki gösteren 10 öğrenciye soruşturma

Koç Üniversitesi yönetimi, KHK’lar ile ihraç edilen akademisyenlerle dayanışmak için eylem düzenleyen 10 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Öğrenci, işçi, asistan ve öğretim üyelerinden oluşan Koç Üniversiteliler Dayanışması, ‘Akademi Biat Etmez’ sloganıyla akademideki ihraçları protesto etmiş, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusünde altı öğrencinin gözaltına alındığı eylemle eş zamanlı düzenlenen protestoda, tüm üniversitelerdeki direnişlere dayanışma mesajı gönderilmişti.

Protesto esnasında görüntü alan kimliği belirsiz kişilere tepki gösterilmiş, sonrasında bu kişilerin güvenlik güçleri olduğu üniversite tarafından kabul edilmişti.

Takip eden günlerde de öğrenciler üzerindeki baskılar artmış, yapılmak istenen hemen her türlü etkinlik yönetimce engellenmişti.

Soruşturma açılan kişilerin neye göre belirlendiği hakkındaki belirsizlik devam ederken, protesto günü okulda bulunmayan bir öğrenciye de soruşturma açılması ‘fişleme’ iddialarını gündeme getirdi.

Soruşturma için disiplin kurulu 29 Mart Çarşamba günü toplanacak. Koç Üniversiteliler Dayanışması, tüm üniversite bileşenlerini “Hocama, arkadaşıma dokunma” şiarıyla, kurulun toplanacağı gün düzenleyeceği etkinliğe çağırdı.

Üniversite yönetimi, geçtiğimiz dönem 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne çağrı yapan dört öğrenciye de soruşturma açmıştı.