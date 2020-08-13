Aile pikniğine katılan ayı masada ikram edilen sandviçi yedikten sonra gitti

ABD’de bir aile ormanlık alanda piknik yaparken masalarına bir ayı oturdu. Aile, konuklarına sandviç ikram etti.

Maryland eyaletindeki Deep Creek bölgesinde yaşanan olayı bir TikTok kullanıcısı paylaştı.

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Masalarına oturan ayıya ailenin genç bir üyesi elleriyle fıstık ezmeli sandviç hazırladı. Bu esnada sofra görgü kurallarına uyan ayı sakince sandviçinin hazır olmasını bekledi. Daha sonra genç eliyle yedirdi.

Daha sonra aynı piknik bankında oturduğu kişilerle selfie ‘çektiren’ ayı ormana geri döndü.

Maryland’da insanlardan yemek almaya alışıp tehlike oluşturabileceği için ayıları beslemek yasak.

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Doğal yaşam müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara ayıların kolayca ulaşabileceği çadır gibi yerlerde yemek bırakılmaması ve yemek kokusu ayıların ilgisini çekeceği için daha çok konserve gıdalar tüketilmesi uyarısında bulundu.