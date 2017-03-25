Ahmet İnsel: KHK’ler ne ULAKBİLİM müdürüne ne de TÜBİTAK’a böyle bir yetki veriyor

ULAKBİLİM Müdürü, ULAKBİLİM TR dizin veri tabanlarında kabul edilmiş, DergiPark hizmetinden yararlanan tüm dergilerde sorumlu, editör, editör yardımcısı, hakem kurulu gibi görevleri bulunan kişiler arasında kamu görevinden ihraç edilen veya açığa alınanlar varsa, “durumlarının yeniden değerlendirmesi, hakkında yaptırım bulunanlarla ilgili tedbirlerin alınması konularında sorumluluğun dergiye ait” olduğunu bildiriyor.

Bu çerçevede yapılacak değişikliklerin ULAKBİLİM’e bildirilmesini istiyor. Kısacası TÜBİTAK’ın bu kuruluşu, sayısı beş bine yaklaşan KHK ile ihraç edilmiş veya askıya alınmış akademisyenlerin herhangi bir hakemli dergide görev almasını yasaklıyor. Belki bu kişilere yer veren dergileri bilimsel dergi statüsünden çıkarmaya hazırlanıyor.

İşlem, totaliter rejimlerde çok sık gördüğümüz, herhangi somut bir suçu olmayan ama iktidarın bir nedenle şüpheli olarak tanımladığı kişilerin, hapse atılmasalar bile, mesleki ve sosyal olarak toplumda tecrit edilmeleri pratiğine benziyor.

Aslında 20 Temmuz’dan beri yayımlanan KHK’ler ne ULAKBİLİM müdürüne ne de TÜBİTAK’a böyle bir yetki veriyor.

Ahmet İnsel’in yazısı