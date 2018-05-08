‘Afrin paylaşımları’ nedeniyle tutuklanan gazeteci İshak Karakaş’a tahliye

Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci İshak Karakaş tahliye edildi.

Halkın Nabzı Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş, İstanbul 9’uncu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 20 Ocak’ta tutuklanmıştı.

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Artı Gerçek’in haberine göre Karakaş dahil dokuz kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, ‘delillerin yeterince toplanmış olmasını, tutuklu kaldıkları süreyi, delil karartma ihtimallerinin bulunmamasını ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olabileceğini’ dikkate aldı.

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Tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış ve iki haftada bir karakola imza atma şartıyla tahliye kararı verildi.