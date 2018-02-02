‘Afrin haberleri’ gerekçesiyle İzmir’de gazeteci Ümit Kartal’a gözaltı

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal gözaltına alındı.

Gazetenin haberine göre bugün İzmir Çankaya’daki ofise giden terörle mücadele ekipleri Kartal hakkında gözaltına ve yakalama kararı olduğunu söyledi.

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Polisler Kartal’la birlikte gazetecinin Çiğli’deki evine gitti. Evde arama yapıldı, gazetecinin telefonuna el konuldu. Kartal terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü.

Avukat Dilek Güzel, Kartal’ın gözaltına alınma gerekçesinin ‘Türkiye’nin Afrin Operasyonu ‘işgal’ olarak nitelendirip halkı galeyana getirmek üzere haberler yapmak’ olduğunu ifade etti.

Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Güzel, Kartal için yedi gün gözaltı süresi olduğunu söyledi.