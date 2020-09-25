Açık cezaevindeki hükümlülerin ‘Covid izni’ iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı, açık cezaevinde bulunan hükümlülere Covid-19 nedeniyle verilen izin sürelerinin iki ay daha uzatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hak kazanan hükümlülere verilen iznin 30 Eylül’de biteceğini hatırlattı.

Reklam

Müdürlüğün açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin iki ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu kaydedildi.

Müdürlük, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül’den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiğini ifade etti.

Daha önce de uzatılmıştı

Hükümlüler ilk olarak nisan ayının ortasından 31 Mayıs’a kadar izinli sayılmıştı. İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs’ta, Sağlık Bakanlığı riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs’tan itibaren iki ay, daha sonra 31 Temmuz’dan itibaren de iki ay uzatılmıştı.