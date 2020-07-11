AB’den Türkiye’ye 485 milyon avro ek destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de yaşayan sığınmacıların bakımı için harcanmak üzere 485 milyon avro ek destek sunma kararı aldı. AB komisyonu’nun ilgili önerisi Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerce kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, tahsis edilecek bu para, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatında öngörülen altı milyar avroluk yardıma ek olacak. AB Komisyonu, söz konusu 485 milyon avro ile Türkiye’de yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin sığınmacı ile 600 binden fazla okul çağındaki çocuğun yararlandığı iki önemli programın 2021 yılına kadar uzatılabileceğini bildirdi.

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Komisyon’un açıklamasında 485 milyon avroluk bütçenin, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yardım kuruluşlarının yanısıra, Kızılhaç ve Kızılay örgütleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

AB Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB’nin Türkiye’de yaşayan sığınmacıları, bu kişilerin insani durumları gerektirdiği sürece desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, “özellikle de şimdi, koronavirüsün zaten kötü olan durumu daha da olumsuz hale getirdiği bu dönemde” dedi.