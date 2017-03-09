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ABD’den sonra yeniden: Rus askerinin kolunda Menbiç Askeri Konseyi arması

 

Türkiye’nin El Bab’dan sonra yeni hedefi ilan ettiği Menbiç’in sınır köyleri Rusya’nın arabulucuğunda Menbiç Askeri Konseyi’nden Suriye ordusuna bırakılmaya başlandı.

Fotoğraf: Al Masdar

Sahadaki çok sayıda ülke ve destekledikleri güçlerin birbirlerine yakınlığı bölgedeki gerilimi artırmış, bunun için ABD Menbiç’in batısına asker konuşlandırmıştı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) çatışmanın önüne geçilmesi içinse Rusya arabulucu olmuş, sınırdaki beş köyün denetiminin Suriye hükümetine devrinde anlaşmaya varılmıştı.

Bayraklar değişti

Devir, Rus birliklerin gözetiminde gerçekleşmeye başladı. Suriye ordusu askerlerine, Rus özel birlikleri eşlik ederken, devri tamamlanan köylere Rusya ve Suriye bayrakları asıldı.

Devir işlemi kapsamında Menbiç’in Kur Huyuk, Kurt Veyran, El-Bughaz, Ebu Hayc ve Cubb El-Hamra köyleri Suriye ordusuna teslim edildi. Menbiç Askeri Konseyi’ne bağlı silahlı güçler ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) köylerden ayrıldı.

Rus özel kuvvetleriyle Menbiç Askeri Konseyi üyeleri.

Öte yandan devir işlemleri sırasında daha önce bazı ABD askerlerinin kollarına YPG arması takmasını hatırlatan görüntüler de geldi.

Menbiç Askeri Konseyi’nin arması kolda

Suriye’de yayınlanan Al Masdar gazetesinin paylaştığı fotoğraflarda, Rus özel kuvvetlerine bağlı bir askerin Menbiç Askeri Konseyi’nin armasını taktığı görüldü. Devir işlemleri sırasında da Menbiç Askeri Konseyi, Rusya ve Suriye bayrakları görüldü.

Daha önce sahadaki ABD askerleri YPG arması takmıştı.

Daha önce de Suriye’de bulunan ABD özel birliklerindeki bazı askerler kollarına YPG arması takması Türkiye ile ABD  arasında gerileme yol açmıştı.

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