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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Dünya Sağlık Örgütü’ne verdiği fonu kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını sürecini iyi yönetememekle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ülkesinin verdiği fonu kestiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında, “Bugün yönetimime Dünya Sağlık Örgütü’ne verilen fonları kesmeleri talimatını veriyorum. Örgütün, corona virüsünün yayılmasının üstünü örtmesi ve süreci yönetememesi nedeniyle bir de inceleme başlatılacak” dedi.

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Çok sayıda ülkenin DSÖ’ye kulak verdiğini vurgulayan Trump, “Bugün o ülkeler akıllarından geçirmeyecekleri sorunlar yaşıyorlar” ifadelerini kullandı ve DSÖ’nün hataları nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanı, 8 Nisan’da, DSÖ’nün ‘Çin odaklı’ çalıştığını belirterek, “DSÖ’nün işleyişine bir bakacağız. Sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız” demişti.

Trump, bir gazetecinin, “DSÖ Çin odaklı, derken neyi kastediyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı vermişti: “Önce Çin’e sınırlarımızı kapatmamamızı söylediler. Wuhan’da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler.”

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DSÖ, Trump’ın suçlamalarını reddetmiş, fon kesmenin sırası olmadığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD’nin DSÖ’ye 2019 yılında aktardığı miktar 400 milyon dolar. 

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