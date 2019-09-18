ABD: DSG ‘güvenli bölge’ ile ilgili taahhütlerini yerine getiriyor

ABD IŞİD ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, Türkiye-Suriye sınırının kuzeydoğusunda kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ çalışmaları çerçevesinde, Kürt milis güçlerine ait müstahkem mevkilerin kaldırılmasının, bölgede birlikte çalıştıkları Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) anlaşmaya ilişkin taahhütlere uyduğunu gösterdiğini söyledi.

Pentagon’da düzenlenen basın brifinginde konuşan Maier, Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik mekanizmasının, yürütülen çeşitli operasyonlarla devam ettiğini belirtti.

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Maier, söz konusu operasyonlara ilişkin şunları not etti:

ABD, Türkiye’nin güneyinde tam teşekküllü ortak operasyon merkezi kurdu. Bu merkez, güvenlik mekanizmasının günlük olarak planlanması ve uygulanmasından sorumlu.

Güvenlik mekanizmasının ana unsurları, Kürt milis müstahkem mevkilerini uzaklaştırmakla uğraşıyor. Bu da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile bağlantılı olarak yapılıyor. Bu, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderdiği gibi DSG’nin de anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

ABD ve Türkiye askeri birimleri, helikopter uçuşu ve kara devriyesi ile operasyonlarına devam ediyor.

Maier, bölgede güvenlik mekanizmasının uzun dönemli unsuru olan ‘mülteci sorununa’ odaklandıklarını da söyleyerek, “Açıkça, bu da Birleşmiş Milletler ve diğer hükümet dışı kuruluşların (NGO), Türkiye ve Suriye’deki ortaklarımızla işbirliği içinde orada mülteciler için tesisler kurulmasına yardım edecektir” dedi.

Maier, IŞİD’e karşı kurulan güvenlik mekanizması unsurlarına destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.

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Kurdistan 24’ün haberine göre ise Maier, Türkiye ve ABD güvenlik güçlerinin bölgede havadan ve karadan devriye faaliyetlerine devam edeceğini, sadece YPG değil, bölge yönetişim unsurlarının, konsey ve çeşitli güçlerin, o alanda faaliyet gösterdiğini belirterek şöyle dedi: “Dolayısıyla orada YPG’li olmayan diğer güçler var. Bunlar kalıcı güvenlik mekanizmasının parçası olacaklar. Bu da nihayetinde orada daha fazla askeri güç gerektirebilir ki bunu Türkiye ve diğerleri ile çözmemiz gerekecek.”