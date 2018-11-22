AB ile yargı bağımsızlığı tartışılırken: Erdoğan, başsavcıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’la salı akşamı Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Görüşme, Yüksel Kocaman’ın fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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Başsavcı, fotoğrafın altına “Sayın Cumhurbaşkanımızla dün akşam” diye yazmakla yetindi. Görüşmenin HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili AİHM’in aldığı ‘hak ihlali’ kararının akşamına rastlaması dikkat çekti.

Demirtaş Ankara’da yargılandığı dava kapsamında tutuklu bulunuyor.

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Erdoğan-başsavcı buluşması aynı zamanda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın Ankara temaslarının arifesine rastlıyor.

Mogherini ve Hahn’ın bugün Ankara’da yapacağı temasların gündem madddelerinden biri de Türkiye’de son dönemde süren tutukluluk ve yargı üzerindeki siyaset etkisi tartışmaları.