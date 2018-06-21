Bu da nesi? AA’nın yanlışlıkla yayına aktarılan grafiklerine göre galip Erdoğan

İktidara yakın TV Net, konukların yer aldığı bir tartışma programının yayınlandığı esnada teknik bir hatayla ekrana AA’nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafiklerini yansıttı.
ODA TV’nin haberine göre 19 Haziran Salı günü TV Net adlı kanalda yayımlanan Akıl Odası programının tekrarı sırasında yayına, AA’ya ait seçim sonuçları yansıdı.
AA’nın ekranlara yansıyan seçim sonuçlarında, sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı ve AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı görüldü. AA’nın sonuçlarına göre Muharrem İnce yüzde 26, Meral Akşener ise yüzde 12 oy aldı.