Bu da nesi? AA’nın yanlışlıkla yayına aktarılan grafiklerine göre galip Erdoğan

Panama Belgeleri’nde yeni belgeler sızdırıldı. Bir milyondan fazla belgeyi kapsayan yeni sızıntıya göre listede Akkuyu Nükleer Santrali’nin yüzde 49 hissesini almak isteyen, bugüne dek devletten 14 milyar 211 milyon liralık ihale alan işadamı Mehmet Cengiz de bulunuyor.