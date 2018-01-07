7’nci Kolordu’nun UFO avı: Komandolar ve F-16’lar alarma geçirilmiş

Türkiye – Suriye sınır hattında 1999 yılında ışık saçan yabancı cisimlerin uçması üzerine, bölgeye F-16 savaş uçakları ve helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin gönderildiği ortaya çıktı.
Diyarbakır’da, 1999- 2001 yılları arasında 7’nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve 2003’te Harp Akademileri Komutan Yardımcısı iken korgenerallikten emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel meslek anılarını ‘Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam’ adlı kitapta yazdı. Doğan Temel, ‘Balyoz Davası’ndan da tutuklu kalmıştı.
İki ayrı karakol tespit etmiş
Kitapta, ‘güneydoğu, terör, Kıbrıs ve irtica’ konularında değerlendirmelerini yazan emekli Korgeneral Temel, 1999 yılında Türkiye – Suriye sınırında yapılan bir operasyonun detaylarını yazdı.
Kitapta o dönem TSK’da ‘UFO‘ şüphesi yaratan cisimleri şöyle anlattı: “Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekat Merkezi’nden durumu takip ediyordum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu takip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikopterleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, birbirinden tamamen uzak ve farklı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine birbirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bazen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çıkararak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır’daki 2’nci Taktik Hava Kuvvetleri’nden, hazır bekleyen iki F-16’nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16’ların bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi.”
Köylüler de görmüş
Emekli Korgeneral Temel kitabın devamında operasyonu anlatırken, durumu yerinde incelemesi için Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. komutasında bir özel timin Black Hawk helikopteri ile Nusaybin ilçesine gönderdiği bilgisini vererek şöyle devam etti: “Bu arada meçhul cisimlerden birinin, Nusaybin’in kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözetleme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim kaybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldu. Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uzmanlarını ve ilgili birlik komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu.”
Termal kamera uzmanları: İki yanı ısırılmış elma
Doğan Temel, termal kamera operatörlerini konuyla ilgili dinlediğini belirterek şöyle devam etti: Uzman erbaş gördüğü cismi; ‘İki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu’ diyerek tanımladı. Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler. Elimde bir yıl önce Diyarbakır’ın güneydoğusu semalarında görülen dört meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğrafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; ‘iki yanı ısırılmış elma koçanı’ gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı.”
Emekli Korgeneral Temel kitabında UFO olduğu değerlendirilen cisimle ilgili başından beri üst komutanlıklarına bilgi verdiğini anlatırken şu değerlendirmeyi yaptı: “Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fotoğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almalarını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri görüntülemelerini istedim. Şırnak’a yakın bir hudut karakolumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az hareket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çektikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı.”