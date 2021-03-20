72 yaşındaki adam eşini göğsünden vurdu

Erzurum’da eşini vurarak ağır yaralayan 72 yaşındaki adam tutuklandı.

Dün merkez Yakutiye ilçesine bağlı Murat Paşa Mahallesi’nde yaşanan olayda eşi ve üvey kızına sürekli şiddet uyguladığı belirtilen M.A., yine eşine bağırmaya başladı.

Reklam

Bu sırada evde bulunan kızı P.A. (24) tartışan anne ve üvey babasının yanına gitti. M.A., üvey kızına tokat atarken tabancayı da eline almak için davrandı. Bu sırada korkan anne M.A., kapıyı kapatmak istedi ancak eşi engel oldu. M.A., silahla karısına ateş ederek göğsünden vurdu.

P.A., “Polis geldi” yalanıyla üvey babasının dikkatini dağıtıp odanın kapısını kilitledi. P.A., kısa süre sonra ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerine pencereden anahtarı atıp eve girmelerini sağladı.

Polisler, M.A.’yı gözaltına aldı. Sağlık ekibi göğsünden girip sırtından çıkan mermiyle ağır yaralanan kadını ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne götürülerek ameliyata alındı.

Reklam

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. da çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan M.A., kızı P.A.’nın babasından ayrıldıktan sonra 2005 yılında eşini kaybeden ve dört çocuk babası olan M.A. ile evlendiğini belirterek şunları söyledi: “Eşim, olaydan bir gün önce kapıları kilitledi ve anahtarları aldı. Ben de oğluna telefon açtım. ‘Hayatımız tehlikede. Karakola gideceğim‘ dedim. O da bana ‘Saçmalama, bir şey yapmaz‘ dedi. Sabah oğlu telefon açtı. Telefona kendisi cevap vermedi, benim cevap vermemi istedi. Telefona cevap verdim ve ‘Babanıza acilen bir şey yapın, benim ve kızımın hayatı tehlikede‘ dedim. O anda mutfağa girdi ve kızıma vurdu. Ben de kızıma neden vurduğunu sordum. Bana küfretti. Kızımın odasına gittik. Kapıyı kilitlemeye çalıştım, o da tekmeledi. Ben de açamasın diye kapının kulpuna asıldım. Önce ses geldi sonra kan sıçradı. Daha sonrasını bilmiyorum. Korkuyorum, zaten sürekli şiddet uyguluyordu.”