24 saatte 1182 vaka, 30 can kaybı: 1576 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1182 kişiye corona virüsü vakası konarken, 30 kişi hayatını kaybetti, 1576 kişi iyileşti.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam vaka sayısı 160 bin 979’a çıktı. Can kaybı 4 bin 461, iyileşen sayısı ise 124 bin 369 oldu. Test sayısı 2 milyona yaklaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük test sayısının düne göre arttığını, vaka sayısının öngörülebilir seviyede yükseldiğini ifade etti.

Bakan, Twitter hesabından şunları yazdı: “Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.”