24 saatte 1141 kişiye ‘corona’ tanısı: 32 kişi hayatını kaybetti, 1092 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1141 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 32 kişi hayatını kaybetti, 1092 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 156 bin 827, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 340, iyileşenlerin sayısı ise 118 bin 694’e yükseldi.

Reklam

Bakan Fahrettin Koca, tabloyla birlikte Twitter’dan şu mesajı da paylaştı: “İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.”

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WotgSuqwSi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2020

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.