2020’nin asgari ücreti 2 bin 324 lira olarak açıklandı; TÜRK-İŞ toplantıyı terk etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020’deki asgari ücreti brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, komisyonun karara katılmadıklarını belirterek toplantıyı terk etti.

Fotoğraf: DHA

Açıklamaya göre 1 Ocak 2020’den itibaren ödenecek maaş geçen yıla oranla yüzde 15.03 yüksek, başka deyişle 303.8 lira artmış olacak. Selçuk, Asgari Ücret Komisyonu’ndaki kararın oy çokluğuyla alındığının altını çizdi.

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Selçuk, yukarıda belirtilen rakamın bekar ve çocuksuz işçiler için geçerli olduğunu belirterek, üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Artış oranının mevcut enflasyon rakamının yüzde 3 üzerinde olduğunun altını çizen Selçuk, bu yıl asgari ücretliler için işverene verilen desteğin ise 75 liraya düşürüldüğünü açıkladı. Bu artışla Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 liraya yükseldi.

‘İşçi temsilcileri imzalamasa da karar değişmiyor; itiraz hakkı yok’

2 Aralık’ta görüşmelere başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün dördüncü ve son kez toplandı. Komisyon, hükümet, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi sendikası TÜRK-İŞ’ten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Kararın alınması için oy çokluğu yeterli oluyor; karara itiraz edilemiyor. Bu, TÜRK-İş temsilcisi Irgat karara kaşı çıkıp toplantıyı terk etse ve işçi kesimi kararı imzalamasa da sonuç değişmeyecek anlamına geliyor. Türkiye’de 8 milyonu aşkın kişi asgari ücretle çalışıyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını isterken, TİSK’in önerisi azami 2 bin 262 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ‘bir jest’ yapacaklarını söylemişti.