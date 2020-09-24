2 bin 500 otelcilik öğrecisi karantinada: Vakalara partiler neden olmuş

İsviçre’de, 2 bin 500 turizm ve otelcilik öğrencisi okuldaki Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Yaz tatilinden dönen öğrenciler arasında yayılan vakalara bir ya da birden fazla partinin neden olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Lozan Otelcilik Okulu’nun (Ecole Hoteliere de Lausanne) lisans öğrencilerinin tamamının 28 Eylül’e kadar evlerinde kendilerini karantinaya almaları istendi.

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Lozan’ın başkenti olduğu Vaud kantonunda, 17 Eylül’de, gece kulüplerinin kapatılması, kapalı alanlarda maske takılması ve 100 kişiden fazla katılım olan organizasyonların yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Okul yönetimi, vaka sayısı konusunda diğer kantonların önünde olan Vaud’daki yetkililerle işbirliği içinde olduklarını, kendilerinin de daha katı önlemler alacaklarını söyledi.

Testi pozitif çıkan öğrencilerin hafif belirtiler gösterdiğini duyuran okul yönetimi, partileri organize eden öğrencileri de disiplin kuruluna sevk etti.