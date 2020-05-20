15 yılda 173 kat arttı: Her gün 213 kamyon plastik atık ülkemize boşaltılıyor

Greenpeace Akdeniz’in Eurostat verileriden derlediği bilgilere göre Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat arttı.

Fotoğraf: Greenpeace Akdeniz

Türkiye’de bir yandan Eminde Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık‘ projesiyle plastikle mücadele sürerken plastik atık ithalatı katlanarak artmaya devam ediyor.

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Çin’in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi Türkiye oldu.

‘Türkiye plastik çöplüğü olmasın’ sloganıyla başlattığı projeyle plastik atık ithalatının yasaklanmasını talep eden Greenpeace Akdeniz’in Eurostat’dan derlediği veriler şöyle:

*Avrupa’dan plastik çöp almada birinci olduk. Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin 296’sı plastikti.

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*2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48 bin 500 tona yükseldi. Bunun ilk beş sorumlusu İngiltere (153 bin 967), İtalya (89 bin 47), Belçika (85 bin 843), Almanya (67 bin 466) ve Fransa’dan (56 bin 824) gelen atıklar.

*2004-2019 yıllar arasında plastik atık ithalatımız 173 kat artı. Bu her gün 213 kamyon dolusu plastiğin ülkemize boşaltılması demek.

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Plastik çöp ithal ederek sıfır atık ülkesi olamayız. Kontrolsüz plastik atık ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde varolan sorunların artmasından başka bir işe yaramayacak. Üstelik koronavirüs salgınında bu plastik atıkların virüsü yayma riski de gündeme geldi. Çevre ve şehircilik bakanlığının plastik atık ithalatını yasaklamasını, atık geri dönüşümüne ilişkin şeffaflık ve denetim mekanizmalarının arttırılmasını talep ediyoruz”.

Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta atık ithalatının belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili kurumlardan nihai görüşlerini yazılı olarak talep edildiğini ifade etmişti.

Covid-19 salgınıyla mücadelenin bir parçası olarak maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımı önemli ölçüde arttı. Uzmanlar, hükümetler ve uluslarası şirketlerin plastik kullanımını azaltmak için attığı adımlarla katedilen mesafenin bu dönemde geriye dönmesinden endişeleniyor. Artan plastik kullanımının halihazırda plastik çöplüğüne dönen okyanusların üzerine daha çok yük bindireceği belirtiliyor.