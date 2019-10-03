1 milyon ton tahıl İran limanlarının dışında gemilerde bekliyor

ABD yaptırımlarından dolayı ödeme sorunları yaşayan ve hayati ürünleri ithal etmekte zorlanan İran’da yaklaşık 1 milyon ton tahıl taşıyan 20’den fazla gemi, limanların dışında beklemede.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl ülkesini İran nükleer anlaşmasından çıkarmasının ardından, yeniden devreye aldığı yaptırımlardan gıda, ilaç ve diğer insani yardımlar muaf tutuluyor. Ancak ABD’nin petrol satışlarından nakliye ve finansal faaliyetlere kadar her şeyi hedef alan yaptırımları, birçok yabancı bankanın, gıda sevkiyatları da dahil olmak üzere İran’la herhangi bir iş yapmasını yasaklıyor.

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İran ile iş yapmaya devam eden az sayıda banka, finansman kanallarının donmasıyla, ödemeler konusunda birçok engelle karşı karşıya.

Batı ülkelerinden ve İran’dan altı kaynak, söz konusu durumun kargo gemilerinin bir aydan uzun süredir İran’ın en büyük mal limanları Bandar İmam Khomeini ve Bandar Abbas dışında tutulmasında rolü olduğunu söyledi.

Kaynaklar, gemilerin çoğunlukla Güney Amerika’dan gelen soya fasulyesi ve mısır gibi yükler taşıdığını belirtti. Tahıl gemileri de gemi takip verileriyle görülebiliyor.

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Avrupalı bir kaynak, “İnsani işler konusunda herhangi bir kısıtlama yok, ancak bunun için ödeme alamıyorsunuz. Ödeme almak için aylarca bekliyor olabilirsiniz” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İran liman yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin Kasım 2018’de finansal sistemine yaptırım getirmesinden bu yana sorun yaşandığını söyledi.