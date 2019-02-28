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Yaramazlara biraz batar!

2 milyon 22 bin ailenin 80 liraya kadar elektrik faturasını devlet ödeyecek

‘İhtiyaç sahibi’ ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik faturasının ödenmesine 1 Mart’tan itibaren başlanacak.

İhtiyaç sahibi hanelere 150 kilovatsaate kadar tüketim desteği verileceği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın 1 Mart tarihi itibariyle başlayacağını söyledi. Uygulamadan 2 milyon 22 bin aile faydalanacak.

80 liraya kadar çıkabilir

Ödemeler yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ile 80.63 TL arasında değişecek. Ödemeler hanelerden belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak.

İki kişinin yaşadığı ihtiyaç sahibi hanelere 75 kilovatsaat, üç kişi 100 kilovatsaat, dört kişi 125 kilovatsaat, beş ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.

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