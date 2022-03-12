Zeynep Gürcanlı: Belli ki Washington-Ankara kopukluğunu düzeltmeye yetmemiş

Biden’la görüşme, Türkiye’nin ABD ile olan, S-400 yaptırımları gibi, Ankara’nın F-16 alım çabaları gibi ikili sorunlarda ilerlemenin önünü açtı mı?

Bu sorunun yanıtı her iki taraftan da yapılan görüşmeye ilişkin resmi açıklamaların satır aralarında var; ABD tarafı ikili ilişkiler konusunu hiç ayrıntı içermeyen tek bir cümle ile geçiştirdi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasından ise, Erdoğan’ın sorunları ve Ankara’nın beklentilerini dile getirdiğini, ancak somut sonuç alamadığını çıkarmak mümkün.

Belli ki ne Antalya’daki üçlü toplantı;

Ne kısa süre önce “15 Temmuz darbesinin finansörü” denilen BAE Veliaht Prensi ile sıcaklaşan ilişkiler;

Ne de Erdoğan’ın “İsrail terör devletidir” ifadelerini/“one minute” çıkışını/Mavi Marmara olayını bir yana koyup, Ankara’da İsrail Cumhurbaşkanı’nı turkuaz halılarla ağırlaması, Washington-Ankara kopukluğunu düzeltmeye yetmemiş…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı