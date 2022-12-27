Yenilenmiş elektronik eşyalar ithal edilebilecek: Telefonla sınırlı değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliği’ ile yenilenmiş elektrikli-elektronik eşyaların ithalatına izin verilecek.

İthalat izni sadece cep telefonu ve tabletle sınırlı değil.

Fotoğraf: AA

Dün resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ithal edilebilecek. Yönetmelik ayrıca, yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatına da izin veriyor.

Türkiye’de lisans yenileme işletmeleri, sadece cep telefonu ve tabletleri yenileyerek satabiliyor. Türkiye’de bu iki ürüne yenileme imkanı tanınırken yönetmeliğin ithalat kapsamının genişletmesi dikkat çekici.

Bir ürünün kullanılmış olması, ürünün bir süre kullanılmış ama henüz atık haline gelmemiş olanlarını kapsıyor. Yenilenmiş olanlarsa yetkili kurumlarca her türlü işlevi kazandırılarak yenileme işlemine tabi tutulanları niteliyor.

İthalat iznini ticaret bakanlığı verecek. Bir eşyanın, atık olduğundan şüphelenilmesi durumunda, depoda bekleme dahil analiz ve incelemelerin yükümlülüğü üretici veya onlar adına hareket eden üçüncü kişiler tarafından karşılanacak.

Yönetmelik kapsamında ithalatına izin verilen eşyalar şu şekilde: Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, büyük ve sabit sanayi aletleri hariç elektrikli ve elektronik aletler, oyuncak, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar.