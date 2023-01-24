Yemek masasında antrenman yapıyordu: 11 yaşında masa tenisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcunun hedefi olimpiyatlar

Konya’da ablasından etkilenerek masa tenisine başlayan 11 yaşındaki Ali Enes Seren dünya üçüncüsü oldu. Evde yemek masasında antrenman yapan Seren, olimpiyatlarda ter dökmenin hayalini kuruyor.

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AA’nın aktardığına göre ilkokul beşinci sınıf öğrencisi Seren, beş yaşındayken masa tenisi oynayan ablasından etkilenerek bu spora gönül verdi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde masa tenisi takımına katılan Seren iki yıl önce Konya’da düzenlenen, Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri’nde, ‘minik altı’ kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcu, Avusturya’da 11-14 Ocak’ta düzenlenen WTT Youth Contender’da ‘U11’ kategorisinde bronz kupa aldı.

Yemek masalarını tenis masası gibi kullandı

Küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Seren, haftanın her günü üç saat antrenman yaptığını söyledi.

Masa tenisine başladığında, ilk antrenmanlarını ablasıyla yaptığını aktaran Seren, pandemi döneminde evde yemek masasında antrenman yaptıklarını anlattı: “Yemek masalarını birleştirerek birbirimize rakip oluyorduk. Daha sonra masa tenisi sporuna başlamaya karar verdim. Selçuklu Belediyespor Kulübünde altyapıdan takıma girmeyi başardım.”

Hedefini hep yüksek tutuyor

Masa tenisinin, akıl ve hız gerektirdiğine dikkati çeken Seren, şunları kaydetti:

“Bundan sonraki hedeflerim, kendimi daha fazla geliştirerek, önce Türkiye şampiyonalarında, daha sonra da olimpiyatlara giderek ülkemi temsil etmek. Avusturya’da kazandığım üçüncülük neticesinde, dünya sıralamasındaki derecemi 23’e yükselttim. Bu sıralamayı, daha çok çalışarak ilk 5’e, ilk 3’e yükseltmek istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarımı hiç aksatmadan sürdürüyorum. Masa tenisiyle hayatım hareketlendi. Bu spor beni bedenen, ruhen güçlendirdi ve olgunlaştırdı. İlerleyen süreçte sergileyeceğim performansımla herkesi gururlandıracağıma inanıyorum.”