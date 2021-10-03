Üniversitede sedef hastalarına balıklı tedavi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sedef hastaları için ‘balıklı tedavi’ uygulanmaya başladı.

Fotoğraflar: DHA

Üniversite, Sivas’ta sedef hastalarının sıklıkla gittiği Balıklı Göl’de bulunan balıklardan yetiştiren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nden İstanbul’a balık getirdi.

Sedef hastaları, merkezde özel olarak hazırlanan odalarda yalnızca kendileri için kullanılan balıklarla dolu küvete giriyor.

Balıkların ürettiği larvaların da kullanıldığı tedavi yaklaşık iki saat sürüyor.

İki aşamalı tedavi

Merkezin müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, balıkların tıp literatüründe ‘Sivas Kangal balıkları’ diye geçtiğini belirterek, uyguladıkları tedavinin iki aşamalı olduğunu söyledi.

Doçent, birinci aşamada balıkların vücuttaki kabukları temizlediğini, ikinci aşamada ise kendilerinin ürettiği larvalarından elde edilen salgıların kullanıldığını ifade etti.

Polat, salgıları kullanmanın nedenini şöyle açıkladı: “Bunun nedeni ise Sivas Kangal’a gidip tedavi olan sedef hastalarının hastalıklarının tekrar nüksettiğini fark etmemiz. Biz bu nüksü önlemek için larva salgılarını kullanıyoruz. Onun için bu tedavi yöntemini iki aşamalı olarak planladık. Bu yöntemin dünyada ilk kez bizim uyguladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.”

‘Toplu olarak havuza girmek riskli’

Doç. Dr. Polat sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz balıkların işlemini 28 derece de yapıyoruz. Oda ısısı ise 30 derece olmalı. Sivas’ta insanların hepsi bir havuza sokuluyor. Ancak burada her hasta için tek tek küvetler yaptırdık. Aynı zamanda bir hasta için kullandığımız balığı başka bir hasta için kullanmıyoruz. Özellikle deri üzerinde temizlik yapan balıkların boyutları 3-5 santimlik ve 3-4 gram olmasına dikkat ediyoruz. Balık derideki kabuğa tutunduğunda bir vakum yapıyor. Vakum esnasında da oraya bir salgı bırakıyor. Şifanın oradan geldiğini düşünüyoruz. Yoksa mekanik olarak kabukları temizlemenin birçok yöntemi vardır. Bu işlem yaklaşık iki saat sürüyor. Tek el için 25 adet balık koymamız gerekiyor. Tek ayak için ise 50 adet balık koyuyoruz.

Sivas’ta insanların toplu halde havuza girmesi birtakım enfeksiyon risklerini oluşturuyor. Normal bir suya girdiğinizde balık sizden uzaklaşır. Ancak doktor balıkları insanlarla birebir temas eden bir balık türü. Bizim çalışmalarımız sonrası sedef hastalığı tamamen ortadan kayboluyor. Cilt eski rengine dönüyor.”