‘Üç Günlük Dünya’ eski eşleri bir araya getirdi

‘Üç Günlük Dünya’ adlı komedi filmi üç yıl önce boşanan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder’i bir araya getirdi. Parlak ve Gönder’in karı-kocayı canlandırdığı film 21 Nisan’da vizyona giriyor.

Caner Erzincan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Parlak ve Gönder’e, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert, Erkan Çelik, Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Hakan Güneş , Ali Seyhan ve Yılmaz Gruda eşlik ediyor.

Bir mahalle komedisi olan ‘Üç Günlük Dünya’ filmi için eski eşi Burcu’yla bir araya geldiklerini söyleyen Parlak kendi aralarında konunun mizahını yaptıklarını söylüyor: “Biz profesyonel insanlarız. Burcu’yla uzun yıllardır da dostluğumuz var yıllarca aynı sahneyi paylaştık şimdi de aynı projede olmaktan keyif alıyoruz. Tabi ki durumun mizahını da aramızda yaptık. Proje ilk geldiğinde telefonda birbirimize neden iki senede bir karşıma eşim olarak çıkıyorsun diye sorup güldük.”

Burcu Gönder ise rolün kendisi için ‘kolay’ olduğunu belirtiyor: “Yıllar sonra Bülent’le aynı projede olmak çok keyifli tabi filmde de eşi olunca duruma çok yabancı da olmuyorum. Kolay bir rol benim için. Neslihan karakteri eli maşalı bir karakter.”