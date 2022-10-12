The Nature Conservancy 2022 fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Küresel çevre örgütü The Nature Conservancy’nin 196 farklı ülke ve bölgeden 100 binden fazla başvurunun yapıldığı fotoğraf yarışmasında en iyi fotoğraflar belirlendi.

Birincilik ödülü (su): Örgülü Nehir (İzlanda). Fotoğraf: Kristin Wright, ABD (TNC Fotoğraf Yarışması)

Yarışma insan, doğa, manzara, su, vahşi yaşam, iklim, bitki ve mantar kategorilerinden oluşuyor.

Büyük ödülün sahibi: Dallanma – Li Ping, Çin

Fotoğraf: Li Ping (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Tibet’te bir otoyolun her iki tarafında, yağmur suyunun erozyona uğramasıyla oluşan oluklar bir ağaç gibi uzanıyor.

Mansiyon ödülü (İnsanlar ve doğa): Maya Treninin Geçişi – Francesca Franchini, Meksika

Fotoğraf: Francesca Franchini (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Yucatán yarımadasının ormanı, türlerin büyük bir biyolojik çeşitliliğini koruyor. Maya Treni burada inşa edilecek ve Meksika’daki en iyi korunmuş ormanı etkileyecek.

Mansiyon ödülü (manzara): Mangrov Ağacı – Waluya Priya Atmaja, Endonezya

Fotoğraf: Waluya Priya Atmaja (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Bu fotoğraf Lamongan, Doğu Java’da gün batımında çekildi. Bu alanın etrafına aşınmanın etkisini azaltmak için mangrovlar dikildi.

Mansiyon ödülü (vahşi yaşam): Himebotaru – Masahiro Hiroike, Japonya

Fotoğraf: Masahiro Hiroike (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

‘Himebotaru’ ormanda yaşayan ve flaş gibi kısa ve güçlü bir ışık yayan küçük bir ateş böceğidir. Bu fotoğraf tek bir deklanşörle, 60 saniyelik pozlama süresiyle ve birleştirme yapılmadan çekildi. Bir ateş böceği kameranın yanından geçtiğinde büyük bir bokeh (bulanıklık) oluşturuyor.

Konuk Jüri Ami Vitale ödülü: Affetmeyen Krallık – Shafeeq Mulla, Zambiya

Fotoğraf: Shafeeq Mulla (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Olimba olarak bilinen bir leopar, Zambiya’daki Güney Luangwa milli parkında, bebeği hala boynuna asılı olan dişi bir vervet maymunun cesedini taşıyor.

Mansiyon ödülü (bitkiler ve mantarlar): Çiğdem Dalgası – Tibor Litauszki, Macaristan

Fotoğraf: Tibor Litauszki (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Alacakaranlıkta çiğdemler arkadan bir el feneri ile aydınlatıldı. Dalgalı etki, uzun deklanşör hızından ve kameranın hareketinden kaynaklanır.

Mansiyon ödülü (iklim): Kuru ve Tehlikeli Batı – Jassen Todorov, ABD

Fotoğraf: Jassen Todorov (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Bu görüntü, Kaliforniya’nın tek başına en büyük orman yangını olan Dixie yangınının neden olduğu yıkımı tasvir ediyor.

Yargıç Coyote Peterson ödülü: Şehirde Emzirme – Florian Ledoux, Norveç

Fotoğraf: Florian Ledoux (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Bir dişi kutup ayısı, terk edilmiş Rus yerleşimi Pyramiden’in limanında iki yavrusunu emziriyor.

Mansiyon ödülü (su): Deniz Dalgaları – Dasun Nirmala Malaarachchi, Avustralya

Fotoğraf: Dasun Nirmala Malaarachchi (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Mavi su, altın rengi kum, parlak güneş ışığıyla karıştırılmış beyaz köpük, Yeni Güney Galler’deki Sea Cliff köprüsünün altında muhteşem bir tasarım çiziyor.

Mansiyon ödülü (vahşi yaşam): Taciz – Fabio Saltarelli, Arjantin

Fotoğraf: Fabio Saltarelli (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Falkland Adaları’nda bir deniz fili yavrusunu bir tepeli şahinin tacizinden koruyor.

Birincilik ödülü (iklim): Kertenkeleler ve Yel Değirmenleri – Sandesh Kadur, Hindistan

Fotoğraf: Sandesh Kadur (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Canlı, boğazlı bir kertenkele (Sarada süperba) bölgesi üzerinde nöbet tutuyor. Bu kertenkele, Afrika’nın bu bölgesindeki en büyük rüzgar çiftliklerinden birinin bulunduğu Satara bölgesindeki Chalkewadi platosunda fotoğraflandı.

Birincilik ödülü (manzara): Adi – Francisco Javier Munuera González, İspanya

Fotoğraf: Francisco Javier Munuera González (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Navarra, İspanya’daki Adi Dağı’nın yamacı.

Mansiyon ödülü (insanlar ve doğa): Her Şeyin Üstündeki İnanç – Amish Jain, Hindistan

Fotoğraf: Amish Jain (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Bir adam, Chhath Puja festivali sırasında Güneş Tanrısı’nın gelmesini dondurucu soğuk suda bekliyor.

Mansiyon ödülü (vahşi yaşam): Savaş, Rick Dowling, ABD

Fotoğraf: Rick Dowling (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Alaska’da kartallar bir somon parçası için kavga ediyor.

Birincilik ödülü (bitkiler ve mantarlar): Hayalet Mantarlar – Callie Chee, Avustralya

Fotoğraf: Callie Chee (TNC Fotoğraf Yarışması 2022)

Ürkütücü yeşil parıltısı nedeniyle ‘hayalet mantar’ olarak adlandırılan bu biyolüminesan mantarların bilimsel isimleri Omphalotus nidiformis. Parlaklık karanlıkta çıplak gözle görülebiliyor. Avustralya’daki bazı ormanlarda bulunuyorlar.