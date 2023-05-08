Suriye, 12 yıl sonra Arap Birliği’ne geri dönüyor

Arap Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye’nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

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Mısır’ın başkenti Kahire’de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Irak resmi ajansı INA’da yayımlanan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, “Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Şukri, Arap Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, 7 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Suriye hükümet delegasyonlarının Arap Birliği ve ona bağlı tüm kurum, kuruluşların toplantılarına katılımının yeniden başlatılmasına karar verdiğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Esed rejiminin Birliğe dönmesi için davet edilmesinin yanı sıra Suriye meselesinin çözümünü takip etmesi için Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Arap Birliği Genel Sekreteri’nden oluşan bir takip komitesi kurulması yönünde karar alındığını aktardı.

Arap Birliği, Suriye’deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011’de bu ülkenin birliğe üyeliğini askıya almıştı.