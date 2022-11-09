SON HABERLER
Nijerya’da cezaevlerindeki yoğunluktan altı yılda 12 binden fazla mahkuma af çıkarıldı
Nijerya hükümeti, ülkede cezaevlerindeki yoğunluğu giderme politikası … Devamı...
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ABD ara seçimlerindeki kritik eyaletlerden Georgia’da Senato seçimleri ikinci tura kaldı
ABD ara seçimlerinde Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik … Devamı...
Yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili üç şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bebeğin 5. kattaki evin … Devamı...
ABD medyası: Seçim sonuçları Trump ve Cumhuriyetçileri hayal kırıklığına uğrattı
ABD medyası, ara seçim sonuçlarını Demokratlar için 'iyi', Cumhuriyetçi … Devamı...
Ahmet Şık’tan Bakan Kurum’a: Müteahhitlerden başkasını umursamaz mısınız?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a İstanbul'daki … Devamı...
ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato’da bir koltuk daha kazandı
ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadı olan biri olan … Devamı...
İki haftanın Covid-19 vakaları: 22 bin 887 vaka, 64 ölüm
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 17-30 Ekim arasında 22 bin 887 … Devamı...
İran sutopu takımı oyuncuları da milli marşa eşlik etmedi
İran'ın plaj futbolu takımından sonra milli sutopu takımının oyuncuları da, … Devamı...
Bakan yardımcısından Amasra itirafı: Eksiklik üç gün önce tespit edildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, TBMM Amasra … Devamı...