Salvador Dali için ‘hayır lokması’ dökülecek

Sürrealizmin en önemli temsilcilerinden İspanyol ressam Salvador Dali, ölümünün 34’üncü yıl dönümünde İstanbul’da lokma dökülerek anılacak.
Her sene ölüm yıl dönümünde efsanevi ressamı anmak için lokma döken bir dijital ajans, yine Dali’yi tanıtmak ve sevenleri tarafından ‘sürreal’ şekilde anılmasını sağlamak amacıyla 34’üncü ölüm yıl dönümünde de bu etkinliğinden vazgeçmiyor.
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22 Ocak Pazar günü saat 14.00 – 15.30 arasında yolu İstanbul/Caddebostan’dan geçenler sanatçıyı ona yakışır şekilde anmak için uygun ortamı bulacak.
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Dali’yi lokmayla anmanın ‘Sürreal Bir Kroppa Etkinliği‘ adıyla gelenek haline geldiğini belirten ajans, ünlü ressamın kendisinin bile böyle anılacağını tahmin edemeyeceğini söyledi, ‘Onu Dali’ce özledik’ sloganlarıyla bu yılki etkinliğini tüm mecralara taşıdı.