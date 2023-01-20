Rock müziğin efsanesi: David Crosby hayatını kaybetti

‘The Byrds’ ve ‘Crosby, Stills ve Nash’ gibi grupların da kurucusu olan, rock müziğin en önemli isimlerinden David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti.

BBC‘nin aktardığına göre ABD’li sanatçının ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı. Crosby’nin eşi Jan Dance, ünlü müzisyenin hastalığıyla uzun bir mücadelenin adından etrafı ailesi ve sevdikleriyle çevrili şekilde öldüğünü belirtti: “Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek.”

Crosby’nin eski grup arkadaşı Graham Nash ise kavgalarla dolu ilişkilerine rağmen derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Uzun süredir çoklu kalp krizi, diyabet ve hepatit C gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Crosby, 1994 yılında karaciğer nakli operasyonu geçirmişti.

David Crosby hakkında

14 Ağustos 1941’de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby’nin oğlu olarak Kaliforniya’da dünyaya gelen Crosby, 1964’te The Byrds’a katıldı. Grubun ilk hiti Bob Dylan’ın ‘Tambourine Man’ şarkısının cover’ı olmuştu. Solisti Joni Mitchell ile de kısa bir süre çıktığı bu fırtınalı süreç üç yıl sonra gruptan kovulmasıyla sonuçlandı.

Bunun ardından Crosby 1968’de, Stephen Stills ve Graham Nash ile ‘Crosby, Stills ve Nash’i kurdu ve 1969’da efsanevi Woodstock festivalinde sahne aldılar. Daha sonra gruba Kanadalı şarkıcı-söz yazarı Neil Young katıldı. Bu grup da bir süre sonra dağıldı. Ancak o yıllardan beri periyodik olarak konserler için yeniden bir araya geldiler.

Grupta geçirdiği süre boyunca Crosby tarafından yazılan hit şarkılar arasında, ‘Near Cut My Hair’ ve ‘Deja Vu’ gibi hippi marşları da vardı.

Altmış yıllık kariyerini 2021’de yayımlanan son albümü For Free ile zirveye ulaştıran Crosby, kariyerinde, iki kez saygıdeğer Rock and Roll Onur Listesi’ne alınmıştı.