Rıza Kocaoğlu’ndan tek kişilik performans: Kibritin Ucunda

Rıza Kocaoğlu’nun kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya giren adamı oynadığı ‘Kibritin Ucunda’, 25 Ocak’ta prömiyer yapacak.

Zorlu PSM Prodüksiyonu’nda hazırlanan, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kalemi, Kayhan Berkin’in yönetimi ve Rıza Kocaoğlu’nun tek kişilik performansıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kibritin Ucunda, Zorlu PSM %100 Studio’da sahnelenecek.

Kocaoğlu’nun, otuzlarının başında başarı hırsının, çocukluğunun ve gençliğinin gölgesinde kendiyle derin bir hesaplaşmaya giren ve her şeyini kaybettiğini düşünen bir plaza çalışanını canlandırdığı oyun 25 Ocak’ta prömiyerini yapacak.

Kafasının içinden gelen seslere engel olmayı bıraktığı an kendi iç hesaplaşmasını yaşayan bir adamın hikayesinin anlatıldığı Kibritin Ucunda sezon boyunca devam edecek.