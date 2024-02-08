Papa: Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsayınca kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, “Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük” dedi.

Papa Francesco.

Katolik öğretisi, evliliğin yalnızca bir erkek ile kadın arasında olabileceğini savunsa da Papa Francesco geçen yıl sonunda eşcinsel çiftlerin de kutsanmasına onay veren bir belge yayımlamıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Afrika’daki piskoposlar topluca isyan ederek bu kararı uygulamayacaklarını duyurdu.

Muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden, İnanç Doktrini Departmanı’nın önceki başkanı Kardinal Gerhard Ludwig Müller de “Yaratılışa ters düşen bir gerçekliğin kutsanması yalnızca imkansız değil aynı zamanda küfürdür” dedi.

Papa, bugün Katolik yayın organı Credere dergisinde yayımlanan söyleşisinde bu tepkilerle ilgili soruları da yanıtladı.

Papa şunları söyledi:

“En ağır günahlar ‘meleksi’ bir görünümle gizlenenlerdir. Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor, ki bu çok ciddi bir günahtır. Ama bir eşcinseli kutsarsam şok oluyorlar. Bu ikiyüzlülüktür! Hepimiz birbirimize saygı duymalıyız. Herkes!”

Öte yandan Papa, ‘eşcinsel evliliklerini’ değil, ‘birbirini seven iki kişiyi’ kutsamaktan bahsettiğini de vurguladı.

Vatikan’da dönüm noktası: Eşcinsel çiftler kutsanacak