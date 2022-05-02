Ölen annesinin yerine oy atan seçmen kamu hizmeti yapacak

ABD’nin Phoenix kentinde, 3 Kasım 2020’deki seçimde ölen annesinin yerine oy atan kadın şartlı tahliye edildi. Kamu hizmeti yapacak.

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Savcı, Phoenix’in başkenti olduğu Arizona eyaletinde, posta yoluyla, kendi oyunun dışında ölen annesinin yerine de oy attığı belirlenen Tracey Kay McKee’nin (64) en az 30 gün cezaevinde kalmasını istedi. Hakim, soruşturma sırasında McKee’nin yalan söylediğini gerekçe gösteren savcının bu talebini reddetti.

McKee, annesini yeni kaybettiği süreçte sağlıklı düşünemediğini, seçim sonucunu etkilemek gibi bir amacının olmadığını söyledi ve özür diledi: ”Sayın hakim özür dilemek istiyorum. Yaptığım şey için bir bahane üretmek istemiyorum. Yanlıştı biliyorum. Mahkemenin vereceği cezayı çekmeye hazırım.”

Annesini, Demokratların adayı Joe Biden’ın kazandığı seçimden yaklaşık bir ay önce, 5 Ekim’de kaybeden McKee’nin kime oy verdiği belirtilmedi.

McKee’nin bu şekilde oy kullanmasının, Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump’ın taraftarları çok sayıda yolsuzluk olduğunu savunsa da eyaletteki davaya konu olan bir avuç örnekten biri olduğu belirtildi.

McKee’nin ve annesi Mary Arendt’in Cumhuriyetçi Parti’nin destekçileri olduğu belirtildi.

McKee seçimlerde bu tür şeylerin önüne geçilmesinin sandığa gitmek suretiyle oy atarak engellenebileceğini, bunun postayla oy kullanma devam ettiği sürece imkansız olduğunu söyledi.

McKee’nin yapacağı kamu hizmeti henüz netleşmedi.